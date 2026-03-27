Transportes crea una mesa de diálogo permanente con los transportistas con varias peticiones

El Ministerio de Transportes ha acordado este viernes crear una mesa de diálogo permanente con los profesionales del sector que se llevará a cabo por primera vez el próximo lunes y donde se analizarán varias peticiones.

Entre estas peticiones figuran:

Una ayuda directa a todo el sector que cubra los sobrecostes sufridos desde el inicio de la crisis hasta la entrada en vigor del Real decreto-Ley, así como la valoración de otras medidas adicionales en función de la evolución del precio del carburante.

La presentación de una modificación de la fórmula de indexación que responda definitivamente a la variación del precio del combustible en cada momento, sin necesidad de ulteriores revisiones.

Análisis de posibles medidas compensatorias por la demora en la modificación de dicha cláusula.

La eliminación del límite de 50.000 litros que aplica a la devolución del gasóleo profesional.

La eliminación del pacto en contrario en la obligación de desglosar en la factura el ajuste por variación del precio del carburante prevista en el Real Decreto-Ley 3/2022 y el análisis de un régimen sancionador asociado a la falta de corrección de la misma, a requerimiento de la contraparte, con sanción proporcional al incumplimiento y con agravante en caso de reincidencia.

Ya este viernes, Transportes ha reiterado el que dice que es su firme compromiso con "un sector imprescindible" para el funcionamiento del sistema productivo de nuestro país.

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, acompañado por la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena, y la directora general de Transporte por Carretera y Ferrocarril, Elena Atance, han mantenido una reunión de trabajo con el Departamento de Mercancías del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) representado por su presidente y vicepresidente, junto con el secretario del Comité, donde se han analizado en detalle las medidas planteadas por el Comité Nacional.

Entre las medidas que se han acordado destacan: los precios medios del gasóleo que deberán tomarse como referencia sin incluir impuestos, ni IEH ni IVA; para el cálculo de la revisión del precio del transporte, no se pueden considerar las bonificaciones y ayudas extraordinarias y temporales contempladas en el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo; la obligatoriedad de aplicar la fórmula para calcular la revisión del precio del transporte cuando se haya producido una variación igual o superior al 5 % del precio del combustible (o umbral menor en caso de acuerdo entre las partes).

También, se ha confirmado que España ya ha presentado la notificación del esquema de ayudas del Real Decreto-Ley 7/2026 que permita superar el límite máximo establecido en “minimis”.