Transportes licita un contrato de 3 millones para el nuevo sistema inteligente de gestión en carreteras

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado un contrato para el desarrollo de un nuevo Sistema Avanzado de Gestión de Firmes (SAGF) para la Dirección General de Carreteras, con un presupuesto que asciende a 2,98 millones de euros (IVA incluido), tal y como recoge Europa Press.

Este contrato tiene como principal objetivo establecer un sistema que permita la clasificación y monitorización de los activos de la Red de Carreteras del Estado. Incluirá la programación y el pronóstico del estado de los firmes utilizando inteligencia artificial y otras herramientas avanzadas, poniendo un especial énfasis en la sostenibilidad a través de la huella de carbono, la durabilidad de los materiales y la posible circularidad de las capas de firme.

La empresa adjudicataria será responsable de desarrollar, calibrar, explotar y optimizar este nuevo sistema de gestión de firmes. El SAGF servirá como herramienta esencial para recopilar, ordenar y tratar toda la información obtenida de auscultaciones, inspecciones y otras fuentes de datos relativas al estado de los pavimentos.

El pliego del contrato también contempla la incorporación de fuentes de datos innovadoras como "Floating Car Data", información procedente de sensores integrados directamente en el pavimento y la captada por sistemas de visión artificial. Además, se desarrollarán nuevas funcionalidades que puedan surgir a raíz de avances técnicos o que se revelen necesarias durante el manejo de la nueva aplicación.

El nuevo SAGF responde a la necesidad de homogeneizar y unificar las diversas fuentes de datos relativas tanto al estado de los firmes como a las actuaciones de conservación. Esto garantizará su correcta y oportuna actualización, permitiendo una explotación de la información con un mayor valor añadido para la gestión de la red. Con esta iniciativa, el Ministerio busca dar un "protagonismo trascendental" al estado de los firmes, del cual dependen en gran medida el confort y la seguridad de todos los usuarios de la carretera.