Un tren choca contra una grúa en Cartagena y deja varios heridos

Seis personas han resultado heridas leves al chocar un tren de FEVE (Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha) que cubre la línea Cartagena-Los Nietos contra una grúa cerca de la diputación cartagenera de Alumbres, según han informado fuentes de la Consejería de Salud a Europa Press.

Cuatro de los heridos han sido trasladados al hospital Santa Lucía y los otros dos al hospital Virgen del Rosell para su valoración. Se trata de dos hombres de 18 años, otros dos de 26 y 50, y dos mujeres de 62 y 74 años de edad.

Renfe ha explicado que el incidente se ha producido cerca de la estación de El Abrevadero, en el tren de cercanías Ancho Métrico (AM) que ha partido de Cartagena a las 11.40 horas con llegada a Los Nietos prevista a las 12.13.

El brazo de una grúa ajena a Renfe golpeó el tren

Durante el trayecto, el brazo de un camión grúa ajena a Renfe y a Adif ha invadido el gálibo ferroviario y ha golpeado el tren por la parte lateral, lo que ha provocado la rotura de los cristales de ventanas del convoy.

La Delegación del Gobierno en la Región ha señalado que el incidente ha tenido lugar en el punto kilométrico 6,6, entre Alumbres y La Esperanza, y en el tren viajaban 16 pasajeros, a los que se les ha proporcionado transporte alternativo.

Desde Renfe han explicado que se va a establecer un plan de transporte en autobús para garantizar la movilidad de los usuarios mientras no se recupere la circulación.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido una llamada desde Renfe a las 12.04 horas alertando del accidente. Hasta el lugar se han desplazado bomberos del Ayuntamiento de Cartagena, ambulancias del 061, Guardia Civil y Protección Civil.