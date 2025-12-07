Tres de cada diez conductores de furgonetas son denunciados por excederse de velocidad

Una furgoneta en el control realizado por la campaña especial de la DGT con motivo del Black Friday

La DGT ha dado a hecho públicos los resultados de los controles realizados la semana pasada, con motivo de la campaña especial de vigilancia focalizada en las furgonetas por el Black Friday.

Los datos revelan que tres de cada diez conductores fueron denunciados por superar los límites de velocidad en los controles realizados por todo el país, en el que se han controlado a 120.992 vehículos de este tipo.

A mayores, la Guardia Civil notifica que identificaron a 2.214 vehículos que no tenían en regla la ITV, procediendo a denunciar a sus conductores. Otros 536 no tenían consigo la documentación y 191 carecían del seguro obligatorio. Además, 240 circulaban con los neumáticos en mal estado y otras 220 furgonetas tuvieron que ser inmovilizadas por "no reunir las condiciones mínimas de circulación".

Otro de los datos más preocupantes es que 332 conductores dieron positivos en alcohol (90) y en drogas (232). También se denunció a 363 conductores por no llevar puesto el cinturón de seguridad y a 320 por excederse en el peso permitido en su vehículo y por llevar una incorrecta disposición de la carga.