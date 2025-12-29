Tres muertos en un alud en Panticosa, entre ellos el conocido pediatra Jorge García Dihinx

El pediatra del Hospital San Jorge de Huesca Jorge García Dihinx, muy conocido en el ámbito del montañismo y la divulgación meteorológica, ha fallecido este lunes junto a su pareja, Natalia Ramón, tras quedar sepultados por un alud en la zona de Panticosa (Huesca). En el mismo suceso ha muerto un tercer montañero, cuya identidad aún no ha sido confirmada.

El accidente se produjo mientras el grupo practicaba esquí de travesía en el pico Tablato, a unos 2.200 metros de altitud, en las inmediaciones del Balneario de Panticosa, en el Pirineo oscense. Además de las tres víctimas mortales, una mujer resultó herida leve por hipotermia y fue trasladada al Hospital San Jorge de Huesca. Otros dos integrantes del grupo resultaron ilesos y fueron quienes alertaron a los servicios de emergencia.

El aviso al 112 se recibió en torno a las 13.00 horas. Tras la llamada, la Guardia Civil activó a los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Panticosa, Jaca y Huesca, así como a la Unidad Aérea y a un médico del 061. También se movilizaron Bomberos de Huesca ante la magnitud del operativo, aunque finalmente no fue necesaria la intervención de la UME.

Jorge García Dihinx era una figura muy reconocida entre los aficionados a la montaña. Además de su labor como pediatra, era un apasionado del esquí y la meteorología, y creador de la web ‘lameteoqueviene’, un portal de referencia para consultar la previsión del tiempo y las condiciones de la nieve antes de realizar salidas al monte.

En redes sociales también contaba con una amplia comunidad. En su perfil de Instagram acumulaba cerca de 371.000 seguidores, donde divulgaba contenidos relacionados con el deporte, la montaña y hábitos de vida saludables.

El director general de Interior del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Clavero, ha explicado que, pese a que la cantidad de nieve no era muy grande, las bajas temperaturas y las nevadas recientes favorecieron la formación de placas de hielo, que pueden romperse y deslizarse repentinamente, arrastrando a las personas que se encuentran sobre ellas.