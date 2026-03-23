La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dimitirá "en los próximos días", así lo ha anunciado en una entrevista con la Cadena Ser, recogida por la Agencia Europa Press.

El motivo de esta decisión viene desencadenado por el anuncio de las elecciones de Andalucía, fechadas para el 17 de mayo, según ha confirmado este lunes el actual presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno.

Montero no ha especificado todavía su salida del Gobierno Central, ni tampoco si el de este martes 24 de marzo será el último Consejo de Ministros en el que participará, una decisión que dependerá de Pedro Sánchez.

Lo que sí se sabía ya es que la actual ministra de Hacienda, desde que es candidata socialista a la Junta, ha venido anunciando que dejaría sus responsabilidades en el Gobierno de España una vez que se convocaran las elecciones andaluzas.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Montero ha reconocido también que tendrá que dejar el Gobierno sin poder presentar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2026, si bien ha indicado que queda "todo el trabajo" ya hecho al respecto y que tiene "la certeza absoluta" de quien le sustituya al frente del Ministerio de Hacienda "seguirá con esta tarea tan difícil".