La Vuelta vuelve a acortar el final de etapa por una nueva protesta propalestina

Una nueva protesta por Palestina ha vuelto a obligar a la realización de La Vuelta Ciclista a España a cortar el final de etapa que iba a concluir en la localidad de Mos.

Sin embargo, cuando los ciclistas se encontraban a unos 15 kilómetros de la meta la organización ha anunciado que se veían obligados a suprimir el final y los resultados de la etapa serían válidos por el paso de la pancarta de 8 kilómetros para meta.

En ese momento iban escapados el ciclista español Mikel Landa y el colombiano Egan Bernal, siendo este último el primero en pasar por esa meta improvisada que servía para decidir el vencedor de esta decimosexta etapa.

En las pocas imágenes que ha ofrecido TVE se ha podido ver como en la línea de meta había un fuerte dispositivo policial, junto a numerosos manifestantes con banderas de Palestina.

No obstante, parece que la decisión se ha tomado a raíz de la tala intencionada de un árbol que ha cortado la carretera a falta de tres kiómetros para la llegada. Los responables ya habrían sido detenidos.