Zapatero, investigado en el caso Plus Ultra por presunto blanqueo de capitales

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado investigar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el denominado ‘caso Plus Ultra’ por presuntos delitos de blanqueo de capitales y tráfico de influencias, según ha recogido Europa Press.

La causa se centra en el presunto uso irregular de los 53 millones de euros concedidos por el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra en forma de rescate durante la pandemia, tal y como informa EP.

En el marco de la investigación, el juez ha citado a declarar a Zapatero como investigado el próximo 2 de junio y ha ordenado el registro de su oficina y de otras tres mercantiles, actuaciones que se están llevando a cabo en estos momentos.

Asimismo, el instructor ha decidido levantar el secreto de sumario, según las mismas fuentes.