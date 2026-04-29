Agua con uranio, Cantaracillo supera los límites permitidos y prohíbe su consumo

El Ayuntamiento de Cantaracillo ha emitido un bando para informar a sus vecinos de que no pueden beber agua del grifo ya que en la última analítica “se ha encontrado una concentración de uranio que supera los parámetros establecidos”.

Aseguran que los niveles encontrados “se estiman circunstanciales y transitorios”, pero “obligan a este ayuntamiento a adoptar medidas necesarias para salvaguardar la salud de los consumidores”.

El Ayuntamiento pide a sus vecinos que no consuman agua del grifo hasta que los niveles se encuentren dentro del umbral establecido, que es de 0.03 mg/l. Para solventar el problema, el Ayuntamiento ha instalado un depósito en el que los vecinos podrán coger agua para beber y cocinar, que se ubicará en la cochera del Ayuntamiento.

No es la primera vez que la localidad tiene problemas en el suministro de agua potable. En diciembre de 2024 los niveles de arsénico superaron los máximos permitidos y también se prohibió el consumo de agua del grifo.