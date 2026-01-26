Los alcaldes de las comarcas de Cantalapiedra y Las Villas piden más medios tras la oleada de robos

Varios alcaldes de las comarcas de Cantalapiedra y Las Villas han mantenido una reunión en Palaciosrubios tras los últimos casos de robos en la zona, algunos de ellos con violencia como el del pasado 21 cuando una mujer fue amordazada y atada en Palaciosrubios.

Desde el Ayuntamiento de Villoria han asegurado que saben “que la situación de la Guardia Civil de nuestros puestos es difícil, ya que apenas cuentan con personal y cada vez con menos medios de todo tipo” y por tanto, han decidido remitir una carta para pedir a la Subdelegación del Gobierno en Salamanca más efectivos de la Guardia Civil y más medios. Entre estos medios se encontrarían la instalación de cámaras y sistemas de vigilancia en los municipios “para poder dar más seguridad a todos los que vivimos en ellos y nuestros bienes”.

Aseguran que propondrán a las administraciones “que nos ayuden económicamente para, junto a la Guardia Civil, dotar de sistemas de vigilancia que ayuden a disuadir y esclarecer los delitos que estamos sufriendo”.

También piden que, en caso de que se produzca cualquier robo, sin importar si el valor de lo robado es alto o bajo, “se avise al 062 y se interponga la correspondiente denuncia” ya que “si no hay avisos a Guardia Civil, si no hay denuncias, estadísticamente y en informes daremos la impresión de ser zonas muy seguras lo que supondrá menos efectivos y menos medios para nuestra seguridad”.