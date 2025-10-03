Autores de novela negra como María Suré, Luis Roso o García Jambrina se dan cita en “Bracamonte en Negro”

Del 6 al 8 de noviembre la novela negra será punto de encuentro de numerosos autores del género y aficionados gracias al festival “Bracamonte en negro”. Autores como María Suré, Luis Roso, Pablo Alaña, Rubén Juy, Carlos Bassas o Rosa Ribas entre otros se darán cita en Peñaranda de Bracamonte para participar en un encuentro que busca fomentar la lectura, la cultura y convertirse en un punto de encuentro para amantes del género negro, escritores, lectores y curiosos que deseen descubrir nuevos autores y disfrutar de sus charlas y su cercanía.

La comisaria del festival será la escritora María Suré, que ha organizado un festival que incluye actividades como una exposición, un concurso de relato corto, sorteo de libros e incluso un té negro en cada jornada.

Puedes consultar aquí el programa completo: