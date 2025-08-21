El Ayuntamiento de Peñaranda pospone el show pirotécnico de ferias por responsabilidad ante la situación de incendios

El Ayuntamiento de Peñaranda ha decidido aplazar el espectáculo pirotécnico Damonion, previsto para este domingo dentro del programa de ferias, como muestra de solidaridad con las miles de personas afectadas por los incendios forestales que han arrasado diversas provincias de Castilla y León y otras regiones de España.

Aunque aún se está a la espera de conocer si la Junta de Castilla y León prorrogará o no las medidas de alerta extrema por riesgo de incendios, el Consistorio ha optado por anticiparse y tomar la decisión de forma responsable y empática, según ha trasladado la alcaldesa a los portavoces de los grupos municipales en la mañana de este jueves. Desde el Ayuntamiento se ha agradecido la comprensión y el respaldo de todas las formaciones políticas ante esta difícil circunstancia.

El espectáculo pirotécnico no se cancela, sino que se traslada al sábado 27 de septiembre, fecha en la que se celebrarán las fiestas patronales de San Miguel Arcángel.

Como alternativa, para la noche del domingo se ha programado un pasacalles teatral titulado Traveler’s, que recorrerá las plazas de la Constitución y de España a partir de las 22:00 horas, finalizando su recorrido en el parque de la Huerta, donde dará paso a la actuación de la orquesta SMS.