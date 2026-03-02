El Ayuntamiento de Villoria compra la casa de Fernando Gallego: "Su uso y disfrute era una prioridad"

La casa de Fernando Gallego pasará a ser propiedad del Ayuntamiento de Villoria tras el acuerdo de compra alcanzado este domingo con la familia del célebre inventor, ingeniero y aviador. "Ha querido en todo momento que quedase para el pueblo y ha favorecido que el trato se pudisese cerrar", ha señalado el propio consistorio a través de sus redes sociales.

El interior de la vivienda alberga dibujos y detalles de Fernando Gallego que los villorejos y visitantes podrán conocer de primera mano. "Para nuestro Ayuntamiento era una prioridad el uso y disfrute de la casa que tiene casi 300 años, pero que se conserva muy bien a pesar del tiempo", han añadido.

Casa de Fernando Gallego | Ayuntamiento de Villoria

Una mente brillante

Fernando Gallego despuntó ya durante su formación. El Colegio Calatrava de Salamanca le concedió sucesivos reconocimientos por su excelencia estudiantil y la Escuela de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de Madrid le otorgó el Premio Escalona, creado por el ingeniero homónimo y dotado con 2.000 pesetas.

Entre sus contribuciones destaca el diseño del túnel submarino para cruzar el estrecho de Gibraltar. Este "sistema de cimientos invertidos o de flotación" fue utilizado durante el desembarco de Normandía. También sobresale su invención "aerogenio", un sistema de vuelo impulsado por aire comprimido que posibilitaba el despegue y el aterrizaje vertical de una aeronave.