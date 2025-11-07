La campeona mundial Dori Ruano y Arianna Carralero llevan el mensaje de Igualdad a Babilafuente

Las alumnas y alumnos del IES Senara de Babilafuente han participado este viernes en la VIII edición de las Jornadas de Fomento de Igualdad de Género a través del deporte. La iniciativa, impulsada por la Dirección General de la Mujer y la Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla y León (AFEDECYL), busca reconocer a las deportistas y animar a las niñas del medio rural a practicar deportes sin etiquetas.

Cerca de un centenar de estudiantes conocieron las trayectorias de dos destacadas embajadoras de la igualdad en el deporte: la salmantina Dori Ruano y la abulense Arianna Carralero.

Ruano y Carralero, referentes en ámbitos tradicionalmente masculinos

La ciclista Dori Ruano, natural de Villamayor de Armuña, compartió su experiencia como pionera del ciclismo femenino en España. Ruano fue campeona del mundo en la prueba de puntuación en pista en 1998, convirtiéndose en la primera española en lograr dicho título, y participó en tres Juegos Olímpicos. Tras retirarse en 2005, continúa su labor como entrenadora y promotora del deporte femenino.

Por su parte, Arianna Carralero, graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, centró su intervención en el éxito profesional en la gestión deportiva. Carralero es actualmente directora de Planificación Estratégica y vicesecretaria General de la Real Federación de Castilla y León de Fútbol desde 2024, ámbitos tradicionalmente masculinos.

Fomentar referentes y la práctica sin etiquetas

El proyecto tiene como objetivos principales aumentar el número de licencias deportivas femeninas, dar visibilidad a las deportistas de éxito de la región para que los estudiantes tengan referentes femeninos, y promover que niños y niñas elijan deportes "sin etiquetas".

La jornada se enmarca en un convenio de colaboración entre la Junta de Castilla y León y AFEDECYL. Desde 2018, este programa ha llegado a más de 8.000 alumnos de casi 300 centros escolares de la Comunidad.