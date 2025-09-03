Capea nocturna y un encierro a mediodía, las fiestas de Villoria traen novedades

Villoria lo tiene todo listo para disfrutar de sus fiestas en honor a la Virgen de la Vega que se celebrarán del 5 al 9 de septiembre y que traen novedades como la inclusión en el programa de una capea nocturna. Además, el Ayuntamiento mantendrá uno de los dos encierros al mediodía con el fin de dar animación a la jornada.

Las más de 50 peñas que hay que en la localidad pondrán la animación y el bullicio al inicio de las fiestas. El desfile de peñas abrirá las celebraciones con un recorrido por el pueblo para después disfrutar de unas chichas con huevos.

El Ayuntamiento de la localidad ha preparado actividades para todas las edades repartidas a lo largo de los cinco días de celebraciones. Cuatro verbenas, con grupos como Sándalo, Cañón, La Búsqueda y Gravity, y discotecas móviles pondrán la música a las noches mientras que no faltan los festejos taurinos las comidas o las actividades para los más pequeños.

Dos encierros urbanos y una capea nocturna con exhibición de cortes y saltos se suman a una clase práctica de la Escuela de Tauromaquia completan el programa taurino. No faltan la paella o la merienda con el guiso de la vaca. Cierran las actividades, que puedes consultar en este programa, con la Nochevieja Universitaria.

Encierro de Villoria

Unas fiestas que comienzan el viernes oficialmente, aunque esta semana los vecinos están disfrutando de diversas actividades culturales, como una actuación de flamenco del grupo de Carmen Amaya, teatro, pelota a mano, una carrera popular o circo infantil. Unas fiestas en las que hay una clara apuesta por las verbenas y los toros, ya que es lo que demandan los vecinos. “Los toros y las orquestas se llevan el 80 por ciento del presupuesto de fiestas”, reconoce el alcalde Alex González que invita a los villorejos y los vecinos de pueblos cercanos a disfrutar de las celebraciones de la localidad.

Hasta cincuenta peñas asegura que se contabilizan en la localidad. Una muestra de juventud y vida en una localidad por la que sus vecinos siguen apostando para vivir. De hecho, acaban de ultimar la tramitación que corresponde al Ayuntamiento para la construcción de viviendas sociales. Ahora es el SOMACYL quien tiene que desarrollar el proyecto de construcción de veinte viviendas de promoción pública. “Hay mucha demanda de terreno y viviendas, tanto para compra como para el alquiler. También vamos a hacer una modificación de las normas urbanísticas para facilitar terrenos urbanizables y las condiciones para poder dar más espacio a viviendas y más alturas”, asegura el alcalde.

Entre los proyectos también destaca el cambio de sistema de calefacción. Han apostado por la aerotermia en el centro social para evitar el gasóleo y tener aire frío en verano ya que “no se podía usar el teatro, era inviable del calor que hacía”. Un sistema más eficiente que se combina con las placas solares que tiene el Ayuntamiento y que dan servicio a los edificios municipales. El Ayuntamiento también tiene previsto instalar la aerotermia en el colegio de la localidad. Por último, el alcalde asegura que en breve saldrá la licitación del nuevo edificio de usos múltiples, que estará destinado sobre todo para el colectivo de los mayores y que contará además con un espacio para la Asociación Española contra el Cáncer donde podrán realizar actividades y ofrecer asesoramiento para toda la comarca.