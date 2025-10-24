Comienza la restauración del retablo mayor de la iglesia de Villoria

El retablo mayor de la iglesia de San Pedro en Villoria ha comenzado su rehabilitación. Concretamente se están arreglando las fisuras de las piedras que se sitúan sobre el Cristo, tal y como ha informado el Ayuntamiento de la localidad. Un compromiso al que el Consistorio llegó con la Diócesis ya que está mejora se podía hacer de forma fácil y a corto plazo.

Quedan pendientes otras mejoras que necesita el templo. Es el caso de las cubiertas de la iglesia, que presentan diversas roturas de tejas, así como mucha vegetación. Además, las cubiertas tienen fibrocemento que hay que retirar por normativa, por lo que el Ayuntamiento espera que esta mejora se pueda financiar a través del convenio entre la Junta y la Diócesis para la mejora de templos.

Por otra parte, el Ayuntamiento se había comprometido a mejorar la puerta de acceso al templo y sustituir las balconeras.