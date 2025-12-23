La depuradora de Arabayona recibe 300.000 euros de la Junta

Arabayona recibirá 300.538,79 euros de la Junta de los 751.346,98 euros que cuesta el proyecto de construcción de una nueva depuradora de aguas residuales. Una ayuda que se enmarca en una serie de inversiones de la Junta para financiar obras de depuración de aguas residuales en un total de 16 municipios de la localidad. En total la Junta invertirá casi 5 millones de euros para financiar el 40 % del coste de las infraestructuras necesarias para la construcción de estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) y su conexión a los colectores existentes, en el marco del programa de colaboración entre la Junta de Castilla y León, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos.

La actuación se enmarca en las competencias asumidas por la Comunidad en materia de saneamiento y depuración de aguas residuales, así como en el cumplimiento de la normativa europea sobre tratamiento de aguas residuales urbanas, que exige disponer de sistemas adecuados para evitar la contaminación de las aguas continentales y costeras.

SOMACYL, como empresa pública adscrita a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, tiene entre sus fines la ejecución de infraestructuras hidráulicas y ambientales, y la mejora de la calidad ambiental, actuando como instrumento para garantizar la máxima eficiencia en la financiación y ejecución de las inversiones públicas.