Un desfile de 'chonis y canis' desata la diversión en el inicio de las fiestas de Villoria

El desfile de peñas de Villoria, en honor a la Virgen de la Vega, ha dado el pistoletazo de salida a las fiestas patronales con un gran éxito. Este viernes, 5 de septiembre, el ambiente se ha encendido al caer la noche con un desfile temático en el que las peñas locales se han atrevido a meterse en el personaje de 'chonis y canis'.

Desde la Plaza Mayor, la comitiva de peñas ha recorrido las calles del pueblo. No ha faltado detalle en los disfraces: chándales de marca, gorras de visera, grandes cadenas de oro y peinados elaborados. La creatividad y el humor se han hecho notar, y hay quien se ha mimetizado por completo con su vestimenta, llevando la temática al extremo y provocando las risas del público.

La peña Putos Conejos ha sido la encargada de organizar la degustación de chichas con huevos que ha servido de broche de oro para el desfile, atrayendo a una gran multitud a la Plaza Mayor. La noche culminará con la música de DJ Conri, que animará a los asistentes en la primera verbena de las fiestas.