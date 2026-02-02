Encharcado y lleno de goteras, el pabellón del colegio Severiano Montero de Peñaranda obligado a cerrar

El Partido Popular de Peñaranda ha denunciado el mal estado del pabellón del CEIP Severiano Montero asegurando que “ha llegado a un punto crítico”. Las últimas lluvias han dejado las instalaciones “totalmente impracticables” debido a la inundación que ha sufrido y que impedirá que los escolares puedan utilizarlo para las clases de educación física y los entrenamientos de las escuelas deportivas.

Aseguran que “a esta situación de inundación por el subsuelo se suma el estado de la cubierta. Lo que actualmente son goteras localizadas en ciertas zonas, se convertirá inevitablemente en un problema de dimensiones mucho mayores con la llegada de lluvias más intensas si no se acomete una reparación urgente”. Reconocen que la semana pasada “se hizo uso de un camión motobomba”, aunque consideran que la medida es “un parche” ya que “el origen del problema radica en el mal estado de la arqueta y la red de evacuación, cuya solución requiere una intervención estructural y no simples maniobras de achique”.

Consideran que estas circunstancias muestran “una dejadez que roza la hipocresía política” y añaden que “es indignante que el actual equipo de Gobierno local mantenga un discurso de exigencia constante hacia otras administraciones mientras descuida sus competencias directas. El mantenimiento de los centros escolares y sus instalaciones deportivas es responsabilidad exclusiva del Ayuntamiento, y el estado del Severiano Montero es la prueba fehaciente de una dejadez total de sus funciones”.