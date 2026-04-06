Fallece Gabriel Madrid, ex concejal de Macotera y conductor del presidente de la Junta de Castilla y León

Macotera despide en la tarde de este lunes a uno de sus vecinos, Gabriel Madrid Ruano, que fue concejal en el Ayuntamiento y llevó el nombre de la localidad por todo el mundo en su trabajo en un equipo de competición de carreteras de camiones.

Madrid además dedicó sus últimos años laborales a trabajar en la Junta de Castilla y León como conductor, trabajo por el que fue reconocido hace un par de años por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

Un agradecimiento a su trabajo por parte del presidente que se ha despedido de el en sus redes sociales asegurando que “Muy triste por el fallecimiento de Gabi, un compañero y sobre todo amigo. Un gran hombre que afrontó la enfermedad con entereza, optimismo y sin perder nunca la sonrisa. Te echaremos mucho de menos. Un fuerte abrazo a su familia, especialmente a su mujer e hijos. DEP.”

Gabriel además fue concejal del PP durante la legislatura 2011-2015 en el Ayuntamiento de Macotera.

Su funeral será este lunes, 6 de abril, a las 18.00 horas en la iglesia parroquial de Macotera.