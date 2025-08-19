La fiesta estalla en Peñaranda este martes con el desfile de peñas y el pregón

Hasta el 24 de agosto los peñarandinos disfrutarán de unas variadas ferias y fiestas, con grandes orquestas, actividades deportivas, eventos para las peñas y mucha diversión para todos los públicos. El pregonero de este año es Fernando Pinto Hernández, doctor en Economía y actualmente ejerce como profesor en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Además, es un colaborador habitual en diversos medios de comunicación, donde aporta su pericia en materia económica, y ha publicado numerosas investigaciones. A pesar de su residencia en Madrid, Fernando Pinto siempre ha mantenido fuertes lazos familiares y personales con Peñaranda. El esperado pregón de las Ferias y Fiestas tendrá lugar el próximo 19 de agosto en la Plaza de la Constitución. La lectura del pregón tendrá lugar este martes con la coronación de la corte de honor y el tradicional chupinazo y desfile de peñas.

El programa de este año apuesta por una oferta cultural gratuita y de calidad que incluye, además de las verbenas, noches temáticas con actividades gratuitas para toda la familia.

Además de las tradicionales verbenas con grandes orquestas en el parque La Huerta con orquestas de primera línea como Kubo, Cayena, Princesa, Marsella, La Misión o SMS este año destacan tres grandes citas musicales en horario nocturno que tendrán lugar en el patio del colegio Miguel de Unamuno, un espacio más amplio y cómodo para este tipo de eventos.

El jueves abrirá la programación el tributo ‘Haciendo el Indie’, con versiones de los grupos más representativos del panorama indie nacional. El viernes llegará la banda De Singles, con un repertorio centrado en Hombres G y El Canto del Loco. Además, esa misma tarde actuará en la plaza de la Constitución el grupo Folk on Crest, aportando un toque más tradicional y el sábado clausurará el ciclo musical el festival Loca FM, con sonidos de música urbana y electrónica para cerrar con fuerza el fin de semana.

Las peñas además tendrán también actividades destinadas exclusivamente para ellas. Es el caso del Torneo Interpeñas de Calva y Rana que se ha celebrado este lunes y de la yincana de peñas que tendrá lugar el 20 de agosto a las 17:00 horas. La Plaza de España se convertirá en un circuito lleno de retos, pruebas y diversión con la Yincana de Peñas.

También destaca este año el Concurso de DJ´s, con el objetivo de promover el talento artístico y musical en la localidad. La cita será el 19 de agosto, de 21:30 a 01:00h, en el camión escenario de «Eventos La Gramola», situado en la zona de carpas de peñas, junto a la Calle Cordel de Merinas. Cada DJ deberá realizar una sesión en directo de 30 minutos con su propio equipo (CDJs, ordenador, etc.). El orden de actuación se determinará por sorteo a las 21:00h en el lugar.