Fran Leguiche triunfa en el tradicional concurso de cortes y la suelta de vaquillas en Peñaranda

Peñaranda volvió a vivir este jueves, 21 de agosto, uno de los momentos más esperados de sus fiestas con la celebración del concurso de cortes y la posterior suelta de vaquillas. La cita, que comenzó a las 19:00 horas, congregó a cientos de vecinos y visitantes en la plaza, que se llenó de ambiente festivo y expectación.

El concurso de cortes reunió a participantes dispuestos a demostrar su destreza y valor frente a las reses, protagonizando ajustadas carreras y saltos que arrancaron los aplausos del público. La emoción en cada pase se hizo notar en las gradas, donde se mezclaban las ovaciones con la tensión propia de este tipo de festejos.

Tras la competición llegó el turno de la suelta de vaquillas, un espectáculo que volvió a animar a los asistentes, muchos de ellos jóvenes que disfrutaron de la cercanía y la emoción que caracteriza a esta tradición. La plaza se convirtió en un punto de encuentro para familias y amigos, que compartieron la tarde entre risas, nervios y diversión.

El buen tiempo y la masiva respuesta del público hicieron de la jornada un nuevo éxito dentro del programa festivo de Peñaranda. Con este festejo, la localidad mantiene viva una de sus tradiciones más arraigadas, que año tras año sigue atrayendo a gran número de personas y que se consolida como una de las citas imprescindibles del verano.