Una fuerte tormenta de granizo sorprende a Peñaranda y alrededores
Episodios como estos, en esta época del año, no son buena noticia para el campo
La provincia de Salamanca lleva días siendo el escenario de temperaturas prácticamente veraniegas. Quizás por eso el cambio de planes en Peñaranda y alrededores ha sorprendido tanto: la zona ha sido la protagonista de una fuerte tormenta de granizo durante la tarde de este sábado 18 de abril.
Lluvia en gran cantidad y granizo del tamaño de pelotas de golf han hecho acto de presencia frente a unos vecinos que no lo han visto venir. Y no se ha tratado de una sopresa agradable. No para el campo.
Este tipo de fenómenos climatológicos no hacen buenas migas con esta época del año en cuanto a la agricultura se refiere. Después de todo, son muchos los cultivos que se encuentran en tiempo de floración y episodios como la lluvia o, directamente, el granizo pueden suponer grandes estragos.
Por suerte, en Peñaranda ya debe de estar despejando. No así en otros municipios como Cantaracillo.
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