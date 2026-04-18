La provincia de Salamanca lleva días siendo el escenario de temperaturas prácticamente veraniegas. Quizás por eso el cambio de planes en Peñaranda y alrededores ha sorprendido tanto: la zona ha sido la protagonista de una fuerte tormenta de granizo durante la tarde de este sábado 18 de abril.

Una fuerte tormenta de granizo sorprende a Peñaranda y alrededores | S24H

Lluvia en gran cantidad y granizo del tamaño de pelotas de golf han hecho acto de presencia frente a unos vecinos que no lo han visto venir. Y no se ha tratado de una sopresa agradable. No para el campo.

Este tipo de fenómenos climatológicos no hacen buenas migas con esta época del año en cuanto a la agricultura se refiere. Después de todo, son muchos los cultivos que se encuentran en tiempo de floración y episodios como la lluvia o, directamente, el granizo pueden suponer grandes estragos.

Por suerte, en Peñaranda ya debe de estar despejando. No así en otros municipios como Cantaracillo.