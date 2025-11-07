De la investigación policial a la narrativa, arranca el primer festival de novela negra de Salamanca

El primer festival de novela negra que se celebra en Salamanca ha comenzado con gran afluencia de público interesado en conocer a autores, escuchar conferencias y disfrutar de las actividades complementarios. “Bracamonte en negro”, que se celebra en Peñaranda hasta este sábado, está comisariado por la escritora salmantina María Suré, que ha conseguido que un buen elenco de escritores del género se reúna durante tres días en la localidad salmantina para analizar un género que atrae a miles de lectores.

Autores como Luis Roso, Rubén Juy, Rosa Ribas, Pablo Alaña o Santiago Díaz, entre otros, compartirán con los lectores inquietudes, tramas y misterio durante estos días.

Bracamonte en negro1

Además, el festival ha contado con una ponencia a cargo de Casimiro Nevado, jefe de la Brigada de la Policía Científica y hay una exposición que recrea cómo se investiga un crimen de la Policía Científica de Salamanca.

Bracamonte en negro

Este viernes se ha programado una charla con estudiantes, la entrega del premio del concurso de relato corto juvenil, un te negro y encuentros literario con Inés Plana y Teresa Cardona, Luis Roso y Luis García Jambrina y Mar Aísa Poderoso y María Suré.