La juez de Peñaranda, Ana Fernández Izquierdo, jura en el TSJCyL al promocionar a magistrada por el turno de antigüedad

El Palacio de Justicia de Burgos, sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, ha acogido este miércoles el acto de juramento o promesa ante la Sala de Gobierno de tres jueces a quienes les ha correspondido la promoción a la categoría de magistrados por el turno de antigüedad entre los que está Ana Fernández Izquierdo, jueza en Peñaranda de Bracamonte.

El acto ha estado presidido por la presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCyL, Begoña González, y se ha celebrado conforme a lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Tras la lectura del Real Decreto 254/2026 de nombramiento, los magistrados promovidos que han prestado el preceptivo juramento o promesa son la juez de Peñaranda, Ana Fernández Izquierdo, que sirve la Plaza 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Peñaranda de Bracamonte, destino que continuará ocupando como magistrada.

También han jurado Eduardo Vaquero Llevot, juez que desempeñaba su trabajo en la Plaza 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Arcos de la Frontera, y que pasa a ocupar la Plaza 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Soria y Ana Duro Palencia, jueza titular de la Plaza 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Segovia, órgano en el que continuará prestando servicio.