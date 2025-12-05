La mejora de los 10 kilómetros de la carretera entre Peñaranda y Macotera supondrán una inversión de 2,1 millones de euros

La renovación de la carretera que une Peñaranda de Bracamonte con Macotera supondrá una inversión de 2,10 millones de euros que acometerá la Junta. El consejero de Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha sido el encargado de presentar el proyecto que afectará a la SA-105 y que solo es la primera fase de una obra global que pretende mejorar las comunicaciones con la provincia de Ávila ya que queda pendiente una segunda fase en el tramo entre Macotera y el límite con la provincia abulense.

La mejora supone una intervención integran a lo largo de 10 kilómetros en los términos municipales de Peñaranda de Bracamonte, Bóveda del Río Almar y Macotera. Un tramo que, según la Junta, tiene una intensidad media de tráfico de 1.632 vehículos al día. Pese a las actuaciones de conservación realizadas, el firme presenta un deterioro notable que hace necesaria una intervención integral. Las obras incluirán, entre otras actuaciones, la extensión de una nueva capa de mezcla bituminosa con polvo de caucho procedente de neumáticos fuera de uso, el fresado del pavimento en el paso inferior del ferrocarril, la reconstrucción de arcenes y cunetas, la reposición del pavimento en la travesía de Peñaranda de Bracamonte y la renovación completa de las marcas viales.

Sanz Merino ha subrayado que “la Consejería cumple con sus compromisos y actúa para lograr una mejor conectividad del territorio”, destacando que con actuaciones como esta “queda patente la voluntad de la Junta de Castilla y León con la conservación y modernización de las carreteras autonómicas y, en consecuencia, con la seguridad de los viajeros”.