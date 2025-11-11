Un menor rompe la nariz de un puñetazo a una adolescente de 13 años en las inmediaciones de un instituto de Peñaranda

Una brutal agresión ha tenido lugar en las inmediaciones del Instituto de Educación Secundaria Germán Sánchez Ruipérez, en Peñaranda de Bracamonte, cuando un adolescente de 13 años le ha propinado un puñetazo en la cara a una compañera, desplazándole y fracturándole el tabique nasal.

No era la primera vez que esta niña recibía insultos por parte del mismo niño, de hecho, según cuenta el padre a Salamanca24horas.com, la menor llevaba sufriendo este acoso escolar desde que iban al colegio, pero ahora con más edad los insultos se han incrementado y han culminado con esta agresión física que ha sido denunciada este mismo martes ante la Guardia Civil.

Esta agresión tuvo lugar este lunes sobre las 14:35 horas, cuando la joven, que ya había sido insultada durante el recreo según informa la familia, caminaba hacia su vivienda a la salida del centro. Allí se encontró a su agresor, junto a otros dos menores que estaban riéndose, quien al verla comenzó a decir: “ahí viene la negra, viene la lechera”.

Cuando la menor pasó por su lado, tal y como recoge la denuncia, el agresor le tiró del pelo precipitándose la víctima al suelo. Cuando esta se encontraba en esa posición, el presunto acosador le propinó patadas en una pierna y finalmente un puñetazo en la cara que le fracturó la nariz.

“Ya se lo habíamos dicho a los profesores, que este niño estaba acosándola, poniéndole motes. Como allí todos se conocen y es un pueblo, pues no se prestaba atención hasta que ha pasado esto”, cuenta el padre de la menor a este medio.

Desde la dirección del centro aseguran que no tenían conocimiento de ese acoso constante que denuncia la familia: “En cuanto nos hemos enterado de la agresión, que se ha producido fuera del centro, he llamado personalmente a la familia para preocuparme por la niña y decirle que íbamos a tomar inmediatamente cartas en el asunto”, cuenta el director del Instituto

De hecho, asegura que desconocen si tenían que aplicar el protocolo anti acoso al haberse producido la agresión fuera del centro (se ha producido a varios metros del mismo), pero que, aun así, han preferido activarlo.

“Como padres nos sentimos fatal”

La joven, que junto a dos amigas acudieron de regreso al centro para contar lo sucedido a sus profesores, tuvo que ser atendida por personal sanitario.

En una primera exploración en el centro de salud de Peñaranda y después en el hospital de Salamanca, se determinó que la menor presentaba laceración en mejilla izquierda, hundimiento del hueso propio nasal izquierdo y contusiones en una de las piernas.

Las heridas en mejilla y pierna son superficiales, pero los sanitarios tuvieron que reducir la fractura de nariz y colocarle una férula nasal, consecuencia de la brutal agresión de la que fue víctima.

Sus padres se muestran indignados y tristes por la situación que ha tenido que vivir su hija: “no quiere ir a clase, se encuentra mal de ánimo y no quiere volver a encontrarse con este niño. Nos duele la agresión, pero también que los otros menores vieran esto y no hicieran nada, ¿a dónde hemos llegado?”.

El padre, además, lamenta que no se hayan tomado antes cartas en el asunto: “Se tenía que haber hecho algo desde que le insultaba en el colegio”.

La Guardia Civil se encuentra investigando la denuncia y ya ha tomado declaración a algunos de los testigos de los hechos, además de personal docente.