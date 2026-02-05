Nuevas señales en la Ruta Teresiana “De la Cuna al Sepulcro”

La asociación 'De la Cuna al Sepulcro. Ruta Santa Teresa' ha culminado en los últimos meses la renovación y acondicionamiento de la señalética de la ruta teresiana. Esta actuación ha permitido mejorar de forma notable la orientación, seguridad y continuidad del itinerario, facilitando el tránsito de peregrinos y visitantes a lo largo de este camino que une Ávila y Alba de Tormes siguiendo los lugares vinculados a la vida y la memoria de Santa Teresa de Jesús.

Los trabajos realizados han estado precedidos por un diagnóstico técnico integral del estado de la señalización, llevado a cabo mediante recorridos completos del itinerario en sus variantes norte y sur, identificando puntos críticos, cruces, tramos con pérdida de continuidad visual y elementos deteriorados.

A partir de este análisis se ha procedido a la reposición de balizas de hormigón normalizadas, la limpieza y desbroce del entorno inmediato de los elementos señaléticos para mejorar su visibilidad, la retirada de hitos dañados o inservibles y la optimización de la señalización en cruces y zonas de especial complejidad, con el objetivo de garantizar la correcta lectura del recorrido, la seguridad del usuario y la homogeneidad del conjunto señalético de la ruta.

La presidenta de la Asociación, Dory Vicente, ha subrayado la importancia de esta intervención señalando que “la señalética es un elemento esencial para garantizar una experiencia segura y de calidad. Esta renovación no solo mejora la orientación del peregrino, sino que refuerza el compromiso de las instituciones con el mantenimiento y la proyección de una ruta que es patrimonio cultural, histórico y territorial de nuestras provincias”.

La Ruta Teresiana “De la Cuna al Sepulcro” es un proyecto interprovincial que atraviesa caminos rurales, pistas agrícolas y núcleos urbanos, y que en los últimos años ha experimentado un creciente interés por parte de peregrinos nacionales e internacionales. Desde la Asociación se seguirá trabajando, en colaboración con las administraciones públicas y los municipios implicados, para garantizar el mantenimiento continuo de la ruta y su mejora progresiva, consolidándola como un referente de turismo cultural y de peregrinación en Castilla y León.