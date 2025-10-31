El nuevo centro multiservicios de Villoria empieza a ser real

El nuevo centro multiservicios de Villoria está un poco más cerca tras sacar el Ayuntamiento a licitación las obras de la primera fase. Se trata de un contrato con un presupuesto de 211.000 euros, IVA incluido, para dar comienzo a las obras, que tienen un periodo de ejecución de seis meses.

Según reza el proyecto, el edificio se instalará en un solar de más de tres mil metros del que solo se ocupará una parte y el resto se reservará para futuras ampliaciones. El centro se ha diseñado para que evoque la arquitectura vernácula del lugar por lo que el arquitecto ha optado por “una ordenación de volúmenes con cubierta inclinada, de una única planta, donde la escala y su materialización son acordes al núcleo tradicional, todo ello fundamentado en criterios de eficiencia energética y sostenibilidad”.

La memoria del proyecto explica que el acceso principal al edificio se realiza desde la esquina de la calle Perdíz y la calle Miguel de Cervantes, a través de una ampliación de la acera que se desarrolla configurando una pequeña plazoleta de nueva creación que se ensancha hasta configurar un espacio estancial junto al acceso, a modo de antesala al nuevo centro, y que queda cualificado con la disposición de un banco y un árbol. Propone una imagen moderna y a la vez integrada, configurada mediante volúmenes bajos de una sola planta que garantiza la accesibilidad universal, con cubiertas inclinadas a un agua dispuestas con orientación norte y sur.

El edificio contará con una plaza de acceso, recepción y vestíbulo, un espacio polivalente en la terraza, un patio de servicio, lavandería, cocina y despachos.

Los interesados en participar en la licitación podrán presentar sus ofertas hasta el 27 de noviembre.