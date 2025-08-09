El Parque de la Huerta (Peñaranda) inaugura nueva señalización

"La normativa en tráfico prohibe la circulación de patinetes eléctricos en zonas peatonales y aceras", recuerda en sus redes sociales la Policía Local de Peñaranda de Bracamonte. En un momento en el que tal mensaje no es casual: el Parque de la Huerta ha estrenado una nueva señalización este jueves 7 de agosto.

Su objetivo es que los vecinos peñarandinos no olviden que está prohibido circular con patinetes eléctricos en todo el parque.

En la capital de Salamanca, , entre enero y julio de 2025, ya se han impuesto 136 sanciones a sus usuarios, la misma cifra que se registró durante todo el año 2024.