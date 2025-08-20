Peñaranda de Bracamonte da el pistoletazo de salida a sus fiestas patronales

Peñaranda, Chupinazo y presentación de las reinas y damas

Peñaranda se prepara para una noche inolvidable, después de haber vivido el inicio oficial de sus fiestas patronales en la tarde de este martes 19 de agosto.

El ambiente festivo ha comenzado a tomar forma en las calles del municipio a las 19:00 horas, con la atención puesta en la presentación de las reinas y damas, protagonistas de estas festividades.

El punto álgido de la jornada ha llegado a las 21:00 horas, de la mano de la tradicional concentración de peñas, que han teñido de colores y ganas de fiesta las calles del municipio.

El chupinazo, uno de los momentos más esperados por los peñarandinos, ha resonado en toda la localidad para dar por inauguradas las tan esperadas fiestas.

La noche promete ser el preludio de varios días de alegría y tradición en la localidad salmantina que ya ha apuntado maneras, incluso, con un espectáculo en directo.