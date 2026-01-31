Peñaranda contará con una Unidad de Enfermería de Emergencias después del verano

El municipio salmantino de Peñaranda contará con una Unidad de Enfermería de Emergencias (UENE), una demanda solicitada por los profesionales sanitarios, después del verano. Así se ha anunciado durante la visita de Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, a la localidad.

Las UENE son unidades de soporte vital avanzado dotadas de personal de enfermería y técnicos de emergencias sanitarias, cuya función es la atención de las urgencias y emergencias en el lugar donde se producen, la estabilización del paciente y el traslado, si precisa, al centro sanitario más adecuado, bajo un sistema de protocolo de activación y de actuación en el lugar. Además, estas unidades cuentan con un médico consultor situado en el Centro Coordinador de Urgencias profesionales que han recibido una formación específica para este tipo de asistencia.

Así, el médico consultor del CCU realizará el seguimiento del incidente estableciendo la resolución de este, en consonancia con los procedimientos, la operativa y la información del enfermero que se encuentre realizando la asistencia in situ, y tomará las medidas que considere adecuadas dependiendo de la situación inicial y la evolución.

Para Peñaranda y su comarca, la creación de esta Unidad supone un gran avance que ya fue solicitado en enero de este mismo año por el Sindicato de Profesionales del Transporte y Emergencias Sanitarias (SP-TES), pues consideraba, desde el punto de vista profesional, que era una necesidad para la zona.

Esta nueva unidad se suma a la incorporación, hace dos años, de la ambulancia de Soporte Vital Básico, que sustituyó a la anterior unidad que prestaba servicio desde el Centro de Salud.