Los populares de Peñaranda abren a los peñarandinos su sede

El Partido Popular de Peñaranda de Bracamonte pone en marcha una nueva iniciativa de cercanía con los vecinos, abriendo su sede —situada en la calle Gómez de Liaño nº 12— todos los jueves, en horario de 18:00 a 19:30 horas. Bajo el lema “Queremos escucharte”, el Grupo Popular busca crear un espacio de diálogo directo con los ciudadanos, donde puedan expresar sus inquietudes, trasladar propuestas o plantear sugerencias sobre la vida municipal. Esta medida pretende reforzar el compromiso del Partido Popular con la participación vecinal y con una forma de hacer política basada en la escucha activa y la atención personal.

Desde el PP peñarandino se subraya que el contacto directo con la ciudadanía es esencial para conocer de primera mano las necesidades reales del municipio y poder seguir trabajando en propuestas que mejoren la calidad de vida de todos los vecinos.

“Queremos que los peñarandinos sientan que tienen en nosotros un canal abierto y cercano para ser escuchados. Nuestra intención es seguir construyendo un proyecto compartido, en el que la voz de los vecinos tenga un papel protagonista”, ha señalado Eva López, portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Peñaranda.

La atención al público se llevará a cabo todos los jueves, sin necesidad de cita previa, en horario de tarde, y se recuerda que la sede es completamente accesible, para que todos los ciudadanos puedan acercarse con comodidad.

Con esta propuesta, el Partido Popular de Peñaranda reafirma su compromiso con la transparencia, la cercanía y la participación ciudadana como ejes fundamentales de su labor política.