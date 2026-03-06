El PP apostará por nuevas ayudas, menos impuestos y más apoyo al emprendimiento para los autónomos

Alfonso Fernández Mañueco ha destacado algunas de las medidas más importantes de cara a los autónomos, uno de los sectores más afectados en la provincia de Salamanca, a pesar de ser los que más empleo generan siendo seis de cada diez empresas de la comunidad regentadas por trabajadores por cuenta propia.

De este modo, Alfonso Fernández Mañueco, candidato popular, ha indicado en Peñaranda que el Partido Popular apostará por facilitar la vida a los autónomos con nuevas ayudas, menos impuestos y más apoyo al emprendimiento.

Alfonso Fernández Mañueco en Peñaranda de Bracamonte

Entre las medidas que pondrá en marcha están el bono de 300 euros para autónomos para así compensar la subida de las cuotas “impulsadas por el Gobierno de España”, además de implantar “el impuesto cero en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para la adquisición de vivienda, negocios o explotaciones agrarias prioritarias en el medio rural, una medida que facilitará el relevo generacional y el emprendimiento en los pueblos”.

Por otro lado, también ha destacado que los autónomos podrán también beneficiarse de otras ayudas de la comunidad, como es el caso del BUSCYL o la bonificación de los peajes recurrentes en las autopistas.

El mismo programa del Partido Popular contempla ayudas para mejorar la empleabilidad, así como la concesión de 900 euros para los permisos de conducir B de entre 18 y 30 años, o de 1.800 euros para los de camión y autobús, con el correspondiente certificado de aptitud profesional.

Alfonso Fernández Mañueco en Peñaranda de Bracamonte

Con el Día Internacional de la Mujer acercándose, el propio candidato popular ha indicado que para reforzar el apoyo a las féminas de la comunidad, se devolverán 18 meses de las cuotas a mujeres que se reincorporen tras la maternidad, además de “la subvención de las cuotas de la Seguridad Social durante un año por la contratación de una trabajadora en sectores donde existe infrarrepresentación femenina”, como ha destacado Rosa Esteban, número 2 del Partido Popular de Salamanca a las Cortes de Castilla y León.

Por otro lado, también han querido destacar otros puntos como “la ‘tarifa cero’ durante los primeros 18 meses para menores de 36 años, ayudas al autoempleo de hasta 10.400 euros para desempleados, 18.000 euros para jóvenes que finalizan sus estudios y 11.500 euros para quienes contraten a su primer trabajador”.