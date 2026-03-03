El PP de Peñaranda pide unificar el cableado en los recorridos procesionales para evitar enganchones

El grupo municipal popular de Peñaranda ha anunciado que pedirá al Ayuntamiento que se unifique y reorganice el cableado eléctrico en las calles por las que discurren las procesiones de Semana Santa 2026 ya que, en varios puntos, los cables cruzan la calle a baja altura lo que obliga a ser elevados con pértigas al paso de las imágenes.

Una situación que, según el PP, "supone un riesgo para los pasos, dificulta el normal desarrollo de las procesiones y proyecta una imagen poco cuidada de la ciudad" por lo que consideran que "mientras no sea posible la retirada definitiva de este cableado por parte de la empresa suministradora, es necesario adoptar una solución intermedia que permita evitar enganchones en las imágenes, mejorar la seguridad de los recorridos, reducir el impacto visual del cableado y dignificar el trazado procesional".

Aseguran que la Semana Santa es uno de los acontecimientos que más personas congrega en la calle y uno de los principales escaparates culturales y turísticos de Peñaranda y que el Ayuntamiento tiene previsto solicitar a la Junta de Castilla y León la declaración de la Semana Santa como Bien de Interés Turístico Regional, "lo que refuerza la necesidad de cuidar todos los detalles".