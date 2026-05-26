El PP reclama más Guardia Civil en la comarca de Peñaranda

Alcaldes y portavoces del Partido Popular de la comarca de Peñaranda han mantenido una reunión para analizar la falta de efectivos de la Guardia Civil y el aumento de la inseguridad en varios municipios.

Los representantes municipales acordaron solicitar a la Subdelegación del Gobierno en Salamanca y al Ministerio del Interior un refuerzo urgente de medios humanos y materiales.

La portavoz del PP en Peñaranda, Eva López, aseguró que existe una “preocupación compartida” entre vecinos y alcaldes de la comarca. También denunció el aumento de los robos y la falta de efectivos en los pueblos.

Eva López defendió que “los vecinos del medio rural tienen el mismo derecho a sentirse protegidos”. Durante el encuentro, los asistentes recordaron que esta preocupación ya había sido trasladada anteriormente a la Subdelegación del Gobierno.

Según señalaron, la sensación de inseguridad ha crecido en las últimas semanas. Los representantes populares mostraron su inquietud por varios sucesos ocurridos recientemente en Peñaranda y otros municipios.

El diputado comarcal Juan Carlos Zaballos pidió al Gobierno de España “más compromiso con el medio rural”. También reclamó una respuesta inmediata ante una situación que “preocupa cada día más”.

Finalmente, los representantes municipales anunciaron que seguirán trabajando de manera coordinada para exigir más seguridad en la comarca.