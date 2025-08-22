Santa María Reina desfila en Peñaranda con motivo de sus ferias y fiestas de 2025

Los vecinos de Peñaranda de Bracamonte han protagonizado en la mañana de este viernes 22 de agosto una bonita misa, así como una procesión en la que los feligreses han sacado a desfilar a Santa María Reina por los alrededores de la iglesia parroquial San Miguel Arcángel.

La Corte de Honor de este año formada por Sonsoles González, Alejandra Legar y Nuria Hernández, vestidas con mantilla, han esperado a las puertas de la iglesia la salida de la santa, encabezando el desfile durante su recorrido. En la procesión también han estado presentes los acompañantes de las damas y reina, Pablo Hernández, Gonzalo Pérez y Pablo Sánchez, caballeros y rey de fiestas junto a la corte infantil formada por Aina, Borja y Carmen. También ha estado presente la corporación municipal encabezada por la alcaldesa Carmen Ávila.

Peñaranda misa patrona y procesión

Por la mañana, los peñarandinos ya ha podido disfrutar de un desfile de cabezudos, mientras que esta tarde será el turno de los mayores, quienes tienen programada una fiesta en el pabellón del Colegio Severiano a las 18:30 horas.