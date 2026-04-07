Toros y verbena, en las fiestas del Voto de Villoria

El Ayuntamiento de Villoria ha presentado oficialmente el programa de las tradicionales Fiestas del Voto 2026, que se celebrarán en honor a Santa Bárbara del 11 al 13 de abril.

Una fiesta cuyo origen se remonta al siglo XIV, cuando un rayo impactó contra la torre de la iglesia mientras los vecinos se encontraban en su interior. El rayo atravesó la estructura y bajó hasta el interior de la iglesia, donde se encontraban los fieles. A pesar del estrépito y los daños materiales, nadie resultó herido. El pueblo consideró este hecho un milagro y una intervención divina y realizaron el voto de villa, una promesa a Santa Bárbara como agradecimiento. Desde entonces se celebra esta fiesta que es una acción de gracias y coincide con las celebraciones del Lunes de Aguas en la provincia.

Los eventos comenzarán el sábado con un encierro infantil en la plaza de toros La Vega a media mañana, seguido por el Toro del Voto a las cinco de la tarde, con reses de las ganaderías de Álvaro Núñez y Voltalegre. La jornada cerrará con una sesión de discoteca móvil a partir de medianoche.

El domingo se centrará en la convivencia vecinal y los actos taurinos. La mañana estará dedicada a los más pequeños con un parque infantil, mientras que a mediodía se celebrará una paella popular. Por la tarde, tras los actos religiosos de las vísperas, tendrá lugar un festival taurino con novillos de Valrubio y Valdeflores para los espadas Damián Castaño, Manuel Diosleguarde, Jarocho y Raquel Martín. La noche concluirá con la actuación de la orquesta Tucan Brass.

La festividad finalizará el lunes con la misa solemne a mediodía y una tarde dedicada al deporte de la pelota a mano en el pabellón municipal Esteban Hernández. Tras los partidos de la escuela local, se disputará un encuentro estelar con la participación de figuras como Olaizola e Iturbe. Los interesados en adquirir entradas para el festival taurino o tickets para la paella deben acudir al ayuntamiento antes del 9 de abril en su horario habitual de oficina.

EL PROGRAMA

Sábado, 11 de abril

11:00 h: Encierro infantil en la Plaza de Toros "LA VEGA".

17:00 h: Toro del voto. Se lidiarán un toro de Álvaro Núñez y otro de Voltalegre.

23:59 h: Discoteca DC3 (Habrá seguridad; prohibido introducir botellas del exterior)

Domingo, 12 de abril

11:00 - 14:00 h: Parque infantil para todos los niños.

14:30 h: Degustación de Paella popular. Incluye: Plato, cubiertos, paella, pan, limonada y helado. Nota: Tickets disponibles en el Ayuntamiento hasta el día 9.

16:30 h: Vísperas en honor a Santa Bárbara.

17:30 h: Festival taurino. Novillos de Valrubio y Valdeflores para: Damián Castaño, Manuel Diosleguarde, Jarocho y Raquel Martín.

23:00 h: Orquesta Tucan Brass.

Lunes, 13 de abril

12:00 h: Misa en honor a Santa Bárbara.

17:00 h: Partidos de la Escuela de Pelota.

18:00 h: Partidos de pelota club (En el Pabellón Municipal Esteban Hernández): Primer partido: Mohamed - Carrera vs. Mikel - J. Sánchez. Partido Estelar: Olaizola - Iturbe vs. F. Ituarte - Leonet.