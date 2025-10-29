UPL pide a la Junta ejecutar la mejora de la carretera SA-105 entre Peñaranda y Alaraz cuanto antes

La necesidad de mejorar y modernizar la carretera SA-105 entre Peñaranda de Bracamonte y Alaraz, hasta el límite con la provincia de Ávila, ha centrado una iniciativa parlamentaria de Unión del Pueblo Leonés (UPL) en las Cortes autonómicas, habiendo registrado una batería de preguntas mediante las cuales reclaman a la Junta celeridad y plazos para ejecutar las mejoras de esta carretera que posee una notable importancia para el sur de la Tierra de Peñaranda. En este aspecto, los leonesistas han recordado a la Junta en su iniciativa parlamentaria que el pasado mes de julio la Consejería de Movilidad y Transformación Digital aprobaba el proyecto de refuerzo y renovación del firme de la carretera SA-105 entre Peñaranda de Bracamonte y la intersección con la SA-113 en Macotera, un tramo de 10 kilómetros de la SA-105, pero reclaman plazos concretos para haber ejecutado la rehabilitación y modernización de este tramo entre Peñaranda y Macotera.

Por otro lado, desde UPL reclaman a la Junta que la mejora de la vía no se limite solo a este tramo y se extienda a los que afectan a Santiago de la Puebla y Alaraz, señalando los regionalistas leoneses a la Junta que “queda pendiente también la ejecución de la mejora de esta vía entre Macotera y el límite con la provincia de Ávila”. Se trata de un tramo de unos 12 kilómetros (sin contabilizar la travesía de Macotera, cuya humanización se está ejecutando), en que se atraviesan Santiago de la Puebla y Alaraz, sirviendo esta carretera además como acceso desde Peñaranda hacia Piedrahíta tras la conexión más al sur de la SA-105/AV-105 con la CL-510.

De este modo, los leonesistas han pedido a la Junta también una previsión de plazos para mejorar el tramo entre Macotera y Alaraz hasta el límite con la provincia de Ávila, trasladando UPL a la Junta “la imperiosa necesidad y urgencia que supone la rehabilitación de la carretera SA-105 para el sur de la Tierra de Peñaranda y, especialmente, para las localidades de Macotera, Santiago de la Puebla, Alaraz y Peñaranda de Bracamonte”.

Y es que, según señalan en su iniciativa parlamentaria, actualmente la SA-105 posee un pésimo estado de conservación, lo que hace “necesario acometer esta rehabilitación a la mayor brevedad posible para disminuir los riesgos de los usuarios de esta carretera que soporta un importante tráfico”, recordando UPL en esta pregunta en Cortes que esta vía es la carretera de acceso directo a Peñaranda de Bracamonte desde Macotera, Santiago de la Puebla y Alaraz, importantes localidades de la comarca peñarandina.