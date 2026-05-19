Villoria acoge una edición especial del torneo de La Sonrisa de M4ría

María Caamaño Muñez fue un ejemplo sobre cómo pelear ante las adversidades. Su legado llegó mucho más allá de lo terrenal y la lucha por lograr fondos en la lucha contra enfermedades oncológicas sigue vigente.

Este fin de semana dará inicio en Villoria el quinto torneo de La Sonrisa de M4ría. Y lo hará con la participación de veinte conjuntos de nuestra en edad alevín.

"Se han invitado a todos los alevines de Salamanca. Empieza el viernes 22 de mayo a las 18 horas y durará hasta el domingo 24 con veinte equipos de Salamanca. Habrá una paella (que se puede reservar hasta el día 20) y merchandising de la asociación para apoyar en la parte benéfica", explica Juan Caamaño, padre de María.

Los jugadores contarán con un seguro, agua y fruta para el torneo. El domingo llegará el turno de los partidos decisivos para el campeonato.

La segunda parte del torneo se disputará el fin de semana del 30 y 31 de mayo (la paella se puede encargar hasta el día 28) y acudirán equipos como el Real Valladolid o el Real Ávila en chicos y el Salamanca FF, el Madrid CFF o el Burgos FF en féminas.