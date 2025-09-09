Villoria celebra su Merienda de la Vaca ante un último día de fiestas repleto de emoción

La Merienda de la Vaca ha sido uno de los eventos más esperados para muchos, por reunirse con familiares, amigos y conocidos, además de ser el que menos por ser el penúltimo evento que dará fin a las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Vega.

Desde que comenzase el día con la preparación del guiso de la Vaca en la Alameda, tiempo que también ha servido para descansar a aquellos que salieron la noche anterior, los villorejos han disfrutado de un gran día repleto de eventos durante este martes, 9 de septiembre.

Con gente que ha estado presente desde las 17:30 horas en el Concurso Cultural en el Teatro municipal, otros tantos han cogido sitio para disfrutar de la Merienda de la Vaca al son de las conversaciones familiares y, en muchos casos, de las despedidas hasta el año que viene.

Como no podía ser de otra forma, a las 22:30 horas La Búsqueda pondrá la música al último día de las fiestas en la Plaza Mayor, hasta llegar a las 00:00 horas de la noche y celebrar la ya tradicional Nochevieja Villoreja.

Con este día, dan por finalizados unas intensas jornadas que comenzaron el pasado viernes, 5 de septiembre, y que se han extendido durante cinco días en el que las actividades para todas las edades se han sucedido, así como los juegos, los encierros taurinos y las comidas en honor a la Virgen a la Vega.