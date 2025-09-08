Villoria celebra la Virgen de la Vega con la tradición de los sonidos charros

Capa charra, moños, trajes tradicionales y música tradicional. Villoria ha sacado a las calles toda la tradición para honrar a su patrona, la Virgen de la Vega, en su día grande de las fiestas.

Tras la celebración de la misa los vecinos sacaron a la patrona en procesión por las calles del pueblo. Un recorrido solemne cargado de tradición y acompañado por la música. Ataviados para la ocasión, los vecinos han mostrado su fervor y devoción a su patrona en una jornada taurina, que arrancó con un encierro urbano antes de los actos religiosos y que para la tarde tiene previsto una demostración de la cantera taurina salmantina, con unas clases prácticas de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca. La verbena de SMS pondrá el broche a la jornada.

Las fiestas se prolongan hasta este martes con la merienda del guiso de la vaca, una tradición que no faltan en la cita de septiembre y el concurso cultural. Además, el broche de oro lo pondrá una divertida y original nochevieja villoreja.