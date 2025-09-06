Villoria dedica una ofrenda florar cargada de emoción a la Virgen de la Vega

El municipio salmantino de Villoria se encuentra ya celebrando sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Vega.

En concreto, este sábado 6 de septiembre por fin le ha llegado el turno tanto al pregón de fiestas como a la ofrenda floral a la imagen de la Virgen. Todos los vecinos han podido vivir semejante momento, colmados de orgullo y devoción, en una tarde para el recuerdo.

Los trajes tradicionales, las familias al completo, los enormes ramos de flores... estos elementos han sido los encargados de llenar de emoción unos instantes tan cargados de fe como de sentido de comunidad. Porque eso son también las fiestas como estas: la unión de un pueblo en nombre de algo común. De una historia y unos ritos compartidos.

Puedes volver a respirar tal entusiasmo en esta galería.