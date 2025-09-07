Villoria se une con una paella popular en sus fiestas patronales por la Virgen de la Vega

No para un momento la programación de fiestas del municipio salmantino de Villoria en honor a la Virgen de la Vega.

En esta ocasión, la localidad ha celebrado una paella popular en el parque de La Alameda en el mediodía de este domingo. Esta comida, ya tradicional por celebrarse cada año, supone un momento de unión vecinal, un día en el que rendirse a la confraternización.

Familiares y amigos se juntan para celebrar alrededor de un plato de arroz y, seguro, mucha diversión compartida.

Además, Villoria también ha contado este domingo con otras actividades, como un encierro urbano a las 12:00 horas.

De la misma manera, está prevista la celebración de un gran prix y una capea a las 18:30 horas. Seguro que grandes y mayores disfrutan mucho de una tarde llena de actividades y competición lúdica.