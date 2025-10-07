Zorita de la Frontera se queda sin concejales del PP y será gobernada por el PSOE

Hace unos días, en plenas fiestas, aparecían unas pintadas con insultos contra el alcalde y los concejales en varias calles y edificios municipales de Zorita de la Frontera. Este habría sido el detonante que ha hecho que el equipo de Gobierno, formado por el alcalde Pedro Astudillo y los concejales Abilio Astudillo y Patricia Ariadna de Felipe, haya dimitido este martes en bloque dejando al Ayuntamiento con sólo dos concejales.

Una situación anómala que dejará la corporación coja lo que resta de legislatura ya que Zorita de la Frontera se rige por listas abiertas, esto supone que los vecinos votan con una cruz a cada concejal y en las candidaturas ya solo queda una concejal electa por tomar posesión de su cargo, la socialista Verónica Gil.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Zorita inició la legislatura con cuatro concejales del PP y uno del PSOE, pero tras la renuncia el pasado noviembre del edil popular José Félix Lozano y entrar el socialista Vicente Astudillo por él ya no quedan más candidatos. Esto hará que si la edil socialista toma posesión sean tres concejales del PSOE en solitario quienes lleven a término la legislatura en un Ayuntamiento que debería contar con cinco ediles. Una situación anómala que hará que cambie el color del Ayuntamiento de la localidad.

La situación en la localidad era tan mala en las últimas semanas que el equipo de Gobierno habría abandonado la localidad durante las fiestas dejando al cargo de las mismas a uno de los concejales socialistas. El PSOE tiene previsto mantener una reunión con todos los ediles de la localidad el próximo lunes para analizar la situación del Ayuntamiento y la localidad.