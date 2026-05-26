Casi 1.200 escolares de la provincia bailarán al son del Danzar de los Danzares en Aldeatejada

Se ha convertido en un gran evento para cientos de niños que cada año durante el curso preparan canción y coreografía para ponerla en escena en un día que esperan con ilusión. Se trata del danzar de los Danzares que este año cumple su 26 edición y reunirá a 1.196 niños de Educación Infantil y Primaria de 33 colegios de la provincia de Salamanca.

Una fiesta vinculada a la música y al baile que es un gran evento para los colegios rurales y una oportunidad de convivencia para los escolares, que se turnan en el escenario para bailar y disfrutar.

Este año Aldeatejada será la localidad que acoja este encuentro y lo hará este viernes, 29 de mayo. Para ello el Ayuntamiento ya tiene todo preparado: punto de agua, punto de crema solar, escenario, voluntarios para preparar bocadillos, ambulancia con pediatra, protección civil y a su colegio ultimando los detalles como centro anfitrión.

“Es una doble satisfacción tener el Danzar de los Danzares este año en el pueblo”, ha asegurado su alcalde, Enrique García, ya que “lo intentamos hace seis años, pero llegó la pandemia y hemos esperado para poder celebrarlo ahora”. Los organizadores del encuentro, profesores de colegios, han destacado la trayectoria de una iniciativa que comenzó en 1997 en Ledesma y que se ha convertido en un gran evento que necesita una logística importante y para el que buscan localidades que quieran acoger la iniciativa en los próximos años. “Han cambiado mucho las cosas desde los inicios, ahora se implica mucha gente en la organización”, aseguran, pero no deja de ser una maravillosa oportunidad para los colegios rurales más pequeños que les permite compartir un día con otros centros.

Cada colegio ha preparado un baile, excepto el anfitrión que tendrá dos actuaciones. Hay una selección de bailes muy variada, con músicas del mundo, rock de los 70 y 80, música tradicional de Salamanca, …

Las actividades comenzarán a las 10.00 horas en la Plaza Mayalde de la localidad, donde el Ayuntamiento montará un escenario para que los niños sean artistas por un día.

En la presentación de la actividad han participado el alcalde de Aldeatejada, Enrique García Mariño, la edil Soraya San Juan, la directora del CRA Los Arapiles, Patricia Sánchez y los organizadores del Danzar de los Danzares Manuel Corredera y Javier Martín.