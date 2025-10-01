Más de 12.000 viajeros rurales en Salamanca: la provincia contribuye al liderazgo nacional de Castilla y León

El turismo rural alcanza el 49% de ocupación en el puente del Pilar en Salamanca. Foto de archivo

Salamanca contribuyó a consolidar el liderato de Castilla y León en el ranking nacional de turismo rural el pasado mes de agosto. La Comunidad registró más de 100.000 viajeros y superó las 309.000 pernoctaciones, manteniendo su posición dominante a nivel nacional a pesar de un descenso interanual en el volumen de visitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La provincia de Salamanca mostró un comportamiento positivo en el número de visitantes, registrando una mejora del 3 por ciento en la tasa interanual y alcanzando los 12.384 viajeros. Este dato la sitúa como una de las cuatro provincias de la Comunidad que experimentó crecimiento en viajeros, frente a la caída generalizada.

Liderazgo regional y cifras clave

Castilla y León, con 100.202 viajeros y 309.320 pernoctaciones, fue la región líder en ambos indicadores a nivel nacional, superando a la media de España. Del total de visitantes a la Comunidad, 87.063 eran residentes en España y 13.139 procedían del extranjero.

En cuanto a las pernoctaciones, Salamanca registró un total de 36.498 noches de estancia, lo que representa un descenso del 7,8 por ciento respecto al año anterior. La estancia media de los turistas en la Comunidad se situó en 3,08 días, y a lo largo del mes de agosto permanecieron abiertos 3.318 establecimientos de turismo rural, ofertando más de 30.500 plazas.

El comportamiento fue desigual entre las provincias. Mientras Salamanca creció en viajeros junto a Segovia, Ávila y Palencia, otras provincias como Soria, Zamora y León sufrieron las mayores caídas porcentuales. En pernoctaciones, Ávila lideró el total regional con 61.652, seguida de Burgos.

En el resto de alojamientos extrahoteleros, como apartamentos turísticos, campings y albergues, Castilla y León registró 63.441 viajeros en apartamentos, 109.691 en campings y 36.716 en albergues.