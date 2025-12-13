Hasta 14 municipios en Salamanca, afectados por el terremoto en Portugal esta madrugada

La localidad portuguesa de Fornos de Algodres, dentro del término municipal de Guarda, ha registrado un terremoto de 4,1 grados en la escala de Richter a las 1:38 horas (0:38 horas en Portugal) de este sábado 13 de diciembre. Y se ha sentido en la provincia de Salamanca.

Según el Instituto Geográfico Nacional, tal seísmo ha afectado hasta a 14 municipios salmantinos. Se trata de Colonia de la Estación (Fuente de Oñoro), El Payo, Gallegos de Argañán, Martiago, Ciudad Rodrigo, Fuentes de Oñoro, Lumbrales, San Esteban de la Sierra, Serradilla del Arroyo, Barquilla (Villar de la Yegua), Ituero de Azaba, La Peña, Navasfrías, Villarrubias y Vilvestre.

En el caso de Colonia de la Estación (Fuente de Oñoro), El Payo, Gallegos de Argañán y Martiago, ha sido con una intesnidad de III-IV; ha bajado a intensidad II-III en Ciudad Rodrigo, Fuentes de Oñoro, Lumbrales, San Esteban de la Sierra y Serradilla del Arroyo; mientras que en Barquilla (Villar de la Yegua), Ituero de Azaba, La Peña, Navasfrías, Villarrubias y Vilvestre ha sido solo de intensidad II.

Además de en Salamanca, el seísmo también se ha sentido en España en otros más de diez municipios de Cáceres, como Plasencia, Moraleja, Coria o la propia capital de Cáceres.