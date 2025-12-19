23 bomberos de parque de Villares de la Diputación sin trabajo y en el limbo: sin paro, sin indemnización y sin poder acceder a otro puesto

“Nos dejan con una mano delante y otra detrás”. Así se sienten los más de veinte bomberos del parque de Villares de la Reina que a partir del 1 de enero se quedan sin trabajo. Son los bomberos que pertenecen a la empresa que ha prestado el servicio en los últimos años, algunos de ellos con treinta años de experiencia trabajando en el parque de Villares de la Reina.

“Ponemos en su conocimiento que acabamos de recibir la notificación por parte de la Diputación de Salamanca de la finalización del contrato de los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento en el parque comarcal de bomberos de Villares de la Reina”, asegura la carta que han recibido los bomberos. Un fin que pendía sobre sus cabezas desde hace un par de años, cuando la Diputación de Salamanca anunció la funcionarización del servicio del SPEIS tras ser denunciada por la Plataforma de Bomberos Profesionales al considerar que se abusaba de la figura del bombero voluntario o colaborador que era la mayoritaria en todos los parques.

“La fecha de finalización del contrato mencionado será el día 31 de diciembre, ultimo día de prestación de servicios por parte de Ud. para Demontes”, continúa la carta anunciando el fin de la relación laboral que afecta a 23 bomberos, una decena de ellos con mayor antigüedad y que la fueron subrogados en su momento a la empresa.

Notificación Bomberos Villares fin de contrato

Un fin de contrato que les dejará en el limbo, ya que sin carta de despido no pueden pedir el paro, ni tener la indemnización correspondiente por despido, ni tampoco ser contratados en otro sitio. El motivo, que la empresa asegura que “entendemos que a partir del día 1 de enero de 2026 se producirá la sucesión de empresa en dicho contrato por parte de la Diputación, puesto que es esta entidad la que asume definitivamente el desempeño de las funciones que veníamos desarrollando nosotros hasta este momento, tras sucesivas subrogaciones empresariales”.

La solución que da a los trabajadores es que les “recomienda” que se pongan en contacto “cuanto antes con la Diputación de Salamanca a fin de concretar los términos en que se llevará a cabo la incorporación al servicio asumido por ella a partir del 1 de enero de 2026”. De momento la Diputación no se ha pronunciado al respecto ni se ha puesto en contacto con los bomberos. Lo que si ha dejado claro el presidente, Javier Iglesias, en diversas ocasiones es que la posibilidad de que estos profesionales, los que más años llevan en el servicio de extinción de incendios, pasen a ser trabajadores laborales de la Diputación como solicitan no se contempla alegando a la sentencia condenatoria a la Salina, por lo que el futuro de los bomberos que durante tres décadas han prestado servicios en las condiciones que la Diputación estipuló, presenta ahora mismo muchísimos interrogantes.