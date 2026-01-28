Más de 5.000 alumnos de la provincia sin clase por la nevada

La nevada a primera hora de este miércoles ha imposibilitado que muchos autobuses escolares hayan podido trasladar a los alumnos de la provincia hasta los centros escolares tanto de Primaria como de ESO. Según los datos de la Dirección Provincial de Educación, han sido 5.097 los alumnos que por la nevada se han tenido que quedar en casa ya que 96 rutas que dan servicio a 77 centros educativos se han visto afectadas.

La falta de alumnos no ha sido solo en centros rurales, ya que muchos alumnos del alfoz tampoco han podido desplazarse hasta los institutos de la capital salmantina.

También han sido muchos los profesores que no han podido llegar a los centros escolares por los cortes y restricciones en las carreteras.